Novomatic Italia celebra il Pet Day

“Ieri la nostra sede di Roma si è trasformata in un’oasi di felicità per i nostri amici a quattro zampe.

Abbiamo celebrato il Pet Day dedicato ai cani, nostri fedeli compagni di vita e alleati di buonumore, che per l’occasione hanno condiviso con noi gli spazi di lavoro, ricevendo coccole e regalandoci sorrisi sinceri.

Attraverso la presenza di una veterinaria esperta, abbiamo offerto una visita e consigli utili per la salute dei nostri amati cuccioli, un’occasione preziosa per prenderci cura dei nostri amici a quattro zampe con attenzione e professionalità.

I nostri ospiti speciali hanno inoltre ricevuto un dono molto particolare: un dolce pensiero preparato con amore dai Mastri Biscottai dell’associazione APS Ylenia e gli amici speciali. Un’associazione davvero unica, che attraverso l’artigianato e la creatività, sostiene progetti di inclusione sociale, offrendo opportunità concrete a persone con disabilità. Un gesto che ha reso il tutto ancora più significativo.

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a rendere questa esperienza indimenticabile!

Non vediamo l’ora di vivere un’altra giornata come questa, per poter celebrare tutti insieme il legame unico e meraviglioso che ci unisce ai nostri cuccioli”.

Lo scrive il Gruppo Novomatic Italia in una nota.

