Novomatic Italia annuncia il nuovo percorso di formazione sul gioco responsabile

Nella promozione e diffusione del gioco responsabile, la formazione occupa un ruolo centrale: è per questo che abbiamo deciso nel 2024 di ridisegnare il nostro percorso di formazione interna dedicata al Responsible Gaming.

Nelle prossime settimane sarà lanciato il nuovo corso online obbligatorio per tutti i nostri 4.000 colleghi, arricchito da elementi di gamification per rendere l’apprendimento più coinvolgente e interattivo. Il nostro approccio innovativo mira a garantire che ogni membro del team sia formato e allineato a questi principi fondamentali. Come sempre, il percorso vedrà sessioni verticali di formazione in presenza, rivolte sia ai collaboratori delle nostre società retail che ai colleghi delle altre funzioni che, a vario titolo, sono direttamente a contatto con il giocatore.

Questi corsi costituiscono un elemento chiave per NOVOMATIC, per costruire e consolidare una cultura aziendale basata sulla consapevolezza e sulla responsabilità. La formazione rappresenta il primo passo per creare un ambiente di lavoro in cui il gioco responsabile non sia solo un concetto, ma una pratica quotidiana. Conoscere e applicare i principi cardine del Responsible Gaming e della Player Protection ci consente di garantire a 360° la sicurezza dei nostri clienti, dei nostri stakeholders e del comparto.

Investire nella formazione significa investire nel futuro della nostra azienda e nella sicurezza di chi ci sceglie ogni giorno.



