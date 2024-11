Novomati Italia al Career Day dell’Università di Bologna

“Ieri abbiamo avuto il piacere di partecipare al Career Day dedicato agli studenti dell’ Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, presso il Palacongressi di Rimini.

È stata un’esperienza incredibile incontrare tanti giovani talenti, condividere la filosofia di NOVOMATIC Italia e ascoltare le loro aspirazioni. Abbiamo raccontato la nostra cultura aziendale secondo il motto “Enjoy working with us” e le opportunità che possono nascere entrando a far parte del nostro gruppo.

Siamo felici di vedere quanto interesse e curiosità abbiamo suscitato; attenzione tenuta alta anche dai nostri fantastici gadget, che, diciamolo, fanno la differenza!

Durante la nostra presentazione in aula, abbiamo avuto, inoltre, l’opportunità di anticipare il lancio di “FIND”: il nostro primo HACKATHON in ambito fintech, firmato ADMIRAL Pay. SAVE THE DATE per Marzo 2025!

Un grande grazie a tutti gli studenti che hanno partecipato e ai nostri colleghi che hanno reso possibile questa giornata!”.-

Lo fa sapere il Gruppo Novomatic Italia in una nota.

PressGiochi