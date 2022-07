Novelli (FI) “Distanziometro in Regione Lazio mette a rischio oltre 7mila lavoratori del gioco pubblico”

“La necessità di lavorare sugli aspetti dei servizi di prevenzione che sul territorio nazionale sono disomogenei, intervengono con differente efficacia e non sono in grado di intercettare molti dei giocatori

“La necessità di lavorare sugli aspetti dei servizi di prevenzione che sul territorio nazionale sono disomogenei, intervengono con differente efficacia e non sono in grado di intercettare molti dei giocatori patologici. Questo è un aspetto che fa parte di un ragionamento che va inserito nell’ambito di regolamentazione del gioco legale che è autorizzato dallo Stato tramite i concessionari. Per questo sarebbe importante che ci fosse una migliore capacità dei servizi del territorio di fare indagini sui giocatori. Questo è un aspetto che dovrebbe essere collegato ad una educazione e all’informazione del gioco stesso.

Altro aspetto legato al tema è la disorganizzazione ed incapacità a legiferare in maniera omogenea, tanto che la riforma della Regione Lazio mette in bilico oltre 7mila lavoratori. Si deve lavorare sulla questione del distanziometro, in Liguria è stato difficile porsi su questo tema visto che la maggioranza dei gruppi voleva applicarlo in maniera retroattiva. Bisogna sempre trovare un equilibrio nelle cose. Si deve lavorare sulla legge nazionale di riforma”.

Lo ha dichiarato l’on. Roberto Novelli, di Forza Italia, componente della Commissione affari sociali della Camera in occasione della presentazione dello studio dell’Osservatorio sul gioco pubblico istituito da SWG e IGT Lottery nell’ambito dell’evento “Giocare da grandi. Le rilevazioni dell’Osservatorio sul gioco pubblico 2020-2022” .

