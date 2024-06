Nominata la giuria per Expojoc 2024

EXPOJOC, che si terrà il 27 novembre presso l’Hotel The Westin di Valencia, ha ufficialmente conformato la nomina della giuria per i premi del 2024. La consegna dei premi avverrà

La giuria è composta da illustri professionisti del settore, tra cui Giovanni Falzone (cofondatore e direttore esecutivo di The Power Plugin), Karen Marcela Sierra-Hughes (vicepresidente di GLI per l’America Latina, i Caraibi e la Spagna), Luis de Prat (direttore dello sviluppo del business di GiG), Manuel Fernández (proprietario e direttore generale di COCAVEN), Patricia Lalanda (socia di LOYRA Abogados) e José Vall (CEO di Valisa Internacional).

Le categorie premiate sono otto:

Innovazione: Marchio esponente di modernizzazione e progresso. Impresa: Azienda che si distingue come modello a livello organizzativo e commerciale. Traiettoria professionale: Carriera lavorativa nel settore, frutto dell’esperienza e dei meriti. Associazione: Entità rilevante a livello istituzionale. Produttore: Sviluppatore di giochi che ha avuto un grande impatto nell’industria. Prodotto: Contenuto eccellente per estetica, matematica e prestazioni. Azione sociale: Iniziativa di Responsabilità Sociale. Fornitore di giochi online: Insegna di riferimento nell’ambito dell’igaming.

Il verdetto sarà annunciato il prossimo 17 settembre.

“Hanno formato una giuria di primo livello, con professionisti dotati di un’ampia esperienza e qualificati per scegliere i vincitori in ciascuna categoria”, sottolinea J. Ignacio Ferrer, fondatore e direttore di EXPOJOC.

