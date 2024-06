Netwin ufficializza la collaborazione con Yggdrasil

Netwin mette a segno un altro colpo ufficializzando la collaborazione con Yggdrasil, pluripremiato provider di giochi da casinò online. Nata nel 2013, Yggdrasil negli anni si è consolidata per la

Nata nel 2013, Yggdrasil negli anni si è consolidata per la qualità dei suoi prodotti come una delle aziende più innovative e creative dell’industria del gioco, diventando un vero e proprio punto di riferimento per tutto il settore.

Grazie a questa sinergia Netwin potrà arricchire ulteriormente l’esperienza di gioco e la sua offerta di prodotti incrementandola con nuovi ed esilaranti titoli.

