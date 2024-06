Nazionale Elettronica sbarca in Belgio con General Automatic Amusement

Continua a crescere il gruppo Nazionale Elettronica e ad espandere i propri giochi nel mercato internazionale.

Presto infatti anche i giocatori del Belgio potranno divertirsi con i titoli di successo del produttore italiano che ha deciso di fare il suo ingresso nel mercato belga.

Ad annunciarlo è Alen Sutic, Chief Commercial Officer Online di Nazionale elettronica: “Siamo attivi con i nostri giochi in Belgio, con i giochi di tipo B (DICE GAMES). Siamo lieti di annunciare di aver siglato un accordo con General Automatic Amusement sotto il marchio Golden Palace Casino e Oria Casino. Abbiamo già 7 giochi operativi ed altrettanti sono pronti per essere messi a punto per il mercato belga. Oltre al Belgio, stiamo lavorando per portare i giochi Nazionale elettronica anche ai giocatori della Svizzera e Romania”.

PressGiochi