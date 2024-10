Nations League: questa sera l’Italia affronta Israele, vittoria degli Azzurri proposta da Betsson a 1.19

Siamo alla quarta giornata di Nations League; questa sera l’Italia scende in campo al Bluenergy Stadium di Udine per la sfida contro Israele, valida per il quarto turno del Gruppo 2 della Lega A. Gli Azzurri vantano tre risultati utili consecutivi dopo aver battuto Francia e Israele e aver pareggiato contro il Belgio 2-2 giovedì scorso; nell’ultimo turno invece gli uomini di Ran Ben Shimon sono stati battuti dalla Francia, terza sconfitta consecutiva per la nazionale israeliana. Per questo match, i bookmakers di Betsson prevedono la vittoria della squadra di Spalletti con il segno 1 dato a 1.19, decisamente inferiore al 2, quotato a 13.00; la X viene bancata a 6.85 Rispetto alle reti, il No Goal è fissato a 1.61, il Goal è atteso a 2.17; l’Over 2,5 è quotato a 1.50, l’Under 2,5 si attesta a 2.43. Per i risultati esatti, il 2-0 è l’esito più atteso, dato a 6.15; lo seguono il 3-0 e l’1-0 dati rispettivamente a 7.00 e a 8.00.

Al King Baudouin Stadium di Bruxelles si terrà Belgio – Francia: la squadra di casa spera di poter collezionare punti sufficienti per avere una chance di accesso agli ottavi di finale di Nations Leagues; i francesi sognano di poter tornare in testa al girone. Per questo match i bookies propongono la squadra di Deschamps vittoriosa con segno 2 quotato a 2.37, l’1 degli uomini di Tedesco è atteso di poco più alto a 2.97, mentre la X è quotata a 3.30. L’Under 2,5 è bancato a 1.77, contro l’Over 2,5 che si attesta a 1.94; il Goal è quotato a 1.75, mentre il No Goal è dato a 1.97.

L’Allianz Arena di Monaco di Baviera, sempre questa sera, lunedì 14 ottobre, sarà teatro di Germania contro Olanda, la prima in vetta al Gruppo 3 della Lega A con 7 punti in tre partite, la seconda che la segue da vicino con 5 lunghezze. Per questa partita, i pronostici vedono il team di casa vittorioso con l’1 bancato a 1.78; la X viene data a 3.95, mentre il segno 2 è quotato più alto a 4.00. Riguardo le reti, l’Over 2,5 viene dato a 1.52, l’Under 2,5 si attesta a 2.35; il Goal è bancato a 1.53, il No Goal è quotato leggermente più alto a 2.35.

Martedì 15 ottobre si terrà un altro big match per la competizione: Polonia – Croazia. La squadra di casa cerca una vittoria per rilanciarsi dopo un inizio non positivo, cercando di rimanere in League A; gli ospiti sperano di consolidare la propria posizione di vertice dopo un inizio decisamente convincente. I pronostici prevedono la squadra di Dalic favorita: il segno 2 è quotato a 2.20, mentre l’1 degli uomini di Probierz è atteso a 3.20. La X è bancata a 3.40. Per quel che riguarda i risultati esatti, l’1-1 è dato a 6.40, lo 0-1 è proposto a 7.50, e l’1-0 è quotato a 9.25.

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

Pressgiochi