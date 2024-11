Nations League: arriva la penultima giornata della fase a gironi

Italia e Belgio si affrontano con la vittoria belga data a 2.62; per Grecia – Inghilterra i bookies vedono gli uomini di Tuchel in vantaggio a 1.94; Danimarca e Spagna si scontrano con il 2 della Roja favorito a 1.84.

Inizia la quinta giornata di Nations League, la penultima della fase a gironi. Questa sera allo stadio Re Baldovino di Bruxelles l’Italia scende in campo contro il Belgio, una sfida valida per il quinto turno del Gruppo 2 della Lega A. La squadra di Tedesco a oggi si trova al terzo posto con 4 punti; gli azzurri si sono praticamente assicurati la qualificazione ai quarti di finale, grazie a 10 punti accumulati in 4 partite giocate. Per questo match, i bookmakers di Betsson propongono una vittoria della squadra di casa con il segno 1 dato a 2.62, leggermente inferiore rispetto al 2 degli uomini di Spalletti bancato a 2.67; la X viene quotata a 3.30. Rispetto alle reti segnate, il Goal è fissato a 1.78, il No Goal è atteso a 1.93; l’Under 2,5 è quotato a 1.72, mentre l’Over 2,5 si attesta a 2.00. Per i risultati esatti, l’1-1 è dato a 6.25; lo seguono l’1-0 e lo 0-1, entrambi proposti a 8.50.

L’Athens Olympic Stadium sarà teatro del match tra Grecia e Inghilterra, squadre del Gruppo 2 della Lega B, la prima a punteggio pieno dopo la vittoria contro l’Irlanda, l’altra in seconda posizione con 9 punti. Per questa partita, i pronostici vedono gli uomini di Tuchel favoriti con il 2 bancato a 1.94, la X viene data a 3.35, mentre il segno 1 è atteso più alto, a 4.05. Riguardo le reti, l’Under 2,5 viene dato a 1.64, l’Over 2,5 si attesta a 2.13; il No Goal è bancato a 1.76 e il Goal è quotato a 1.95.

Venerdì 15 novembre allo stadio Parken si gioca il match Danimarca – Spagna; le due squadre del Gruppo 4 della Lega A arrivano alla partita con 10 punti per la Roja, e con 7 punti per i danesi che vogliono consolidare il loro secondo posto in classifica. I bookies propongono gli ospiti favoriti con segno 2 bancato a 1.84, mentre l’1 viene dato più alto a 4.65. La X è quotata a 3.35. Per quel che riguarda i risultati esatti, l’1-1 è atteso a 6.25, lo 0-1 è quotato a 6.75, mentre lo 0-2 e l’1-2 si attestano rispettivamente a 8.50 e 9.25.

Nel Gruppo 1 della Lega A si sfidano Portogallo – Polonia allo stadio Do Dragao. Per questo match i bookmakers di Betsson danno la squadra di casa come vincente: il segno 1 è infatti quotato a 1.25, decisamente più basso del segno 2 degli uomini di Probierz, che viene dato a 10.50. La X è quotata a 5.90. Il No Goal e il Goal sono rispettivamente attesi a 1.68 e a 2.05; l’Over 2,5 è dato a 1.54, mentre l’Under 2,5 a 2.33.

PressGiochi