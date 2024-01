National Lottery UK: AllWyn nomina Steve Parkinson direttore marketing

Allwyn UK ha confermato la nomina di Steve Parkinson come nuovo Brand and Marketing Director della National Lottery. Esperto nella gestione strategica e nella pianificazione dei marchi del mercato di

Esperto nella gestione strategica e nella pianificazione dei marchi del mercato di massa, Parkinson si unisce ad Allwyn dal gruppo editoriale multimediale Bauer Media. Durante la sua permanenza presso Bauer, Parkinson ha supervisionato campagne e progetti di sviluppo del marchio per Kiss FM, Magic, Absolute Radio e Planet Rock.

Si distingue per il fatto che vanta una vasta esperienza nella conduzione di integrazioni post-acquisizione, in cui Allwyn ha evidenziato il suo lavoro come capo esecutivo dell’organizzazione benefica nazionale Cash for Kids di Bauer. Come citato da Allwyn: “La nomina di Steve arriva mentre Allwyn cerca di far evolvere la Lotteria Nazionale nel prossimo decennio.”

