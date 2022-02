National Lottery: Gambling Commission smentisce le voci di aver già scelto l’offerta di Camelot

“Il nostro compito è gestire la migliore competizione possibile, equa e aperta, che porti al miglior risultato per i giocatori e per le good causes. Il Consiglio dei Commissari prenderà

“Il nostro compito è gestire la migliore competizione possibile, equa e aperta, che porti al miglior risultato per i giocatori e per le good causes. Il Consiglio dei Commissari prenderà la decisione finale e informerà il governo quando sarà presa questa decisione finale. Siamo ancora in fase di valutazione”.

La Gambling Commission risponde così alla pubblicazione di oggi del Daily Telegraph secondo il quale Boris Johnson sarebbe stato informato dalla Commissione che l’attuale operatore Camelot sarebbe il vincitore della gara per la nuova licenza della National Lottery essendo, la sua, la migliore proposta.

Nonostante la smentita della GC, Camelot ha ottenuto l’approvazione preliminare dell’autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo, e potrebbe effettivamente essere considerato l’offerente preferito.

Ricordiamo che, oltre a Camelot, le altre tre aziende in corsa per la quarta licenza della lotteria nazionale inglese sono l’italianissima Sisal Spa, Allwyn, filiale britannica del gruppo ceco SAZKA, e il gruppo editoriale britannico Northern-&-Shell.

PressGiochi