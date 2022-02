National Lottery: Camelot e Allwyn, i preferiti dalla Gambling Commission

La competizione per l’assegnazione della quarta licenza per la National Lottery entra nel vivo e, secondo varie fonti, i candidati con le maggiori probabilità potrebbero essere Camelot e Allwyn. La

La competizione per l’assegnazione della quarta licenza per la National Lottery entra nel vivo e, secondo varie fonti, i candidati con le maggiori probabilità potrebbero essere Camelot e Allwyn.

La battaglia per il contratto governativo estremamente redditizio sta ora raggiungendo il culmine, con la Gambling Commission pronta a decidere tra Camelot e il più grande operatore di lotterie d’Europa, Allwyn.

Gli altri operatori in gara sono l’italiana Sisal Spa e il gruppo editoriale britannico Northern-&-Shell.

Fonti affermano che Allwyn – il quale ha proposto di ridurre i prezzi dei biglietti da £ 2 a £ 1 – è risultato in cima alla classifica iniziale. Tuttavia, l’operatore appartenente al gruppo Sazka Entertainment, guidata dal miliardario ceco Karel Komarek, ha ottenuto dalla Gambling Commission una valutazione relativa al “fattore di rischio”.

Questa valutazione permetterebbe a Camelot di ottenere lo status di “offerente preferito” per il quarto rinnovo del contratto poiché rappresenta per la Gambling Commission un rischio inferiore con la sua storica gestione della lotteria che ormai dura da 27 anni.

Tuttavia, i politici sono preoccupati per la percentuale delle entrate che Camelot destinata alle buone cause. Elemento fondamentale nella decisione di assegnare la licenza – fa sapere The Mail on Sunday.

I profitti dell’azienda sono saliti da 29 milioni di sterline nel 2010 a 78 milioni di sterline nel 2020, grazie in parte alla maggiore enfasi sui gratta e vinci e sui giochi a vincita immediata online. Ma una media di 10 pence per ogni sterlina speso per i gratta e vinci va agli enti di beneficenza, rispetto ai 30 pence che vanno per le estrazioni.

Altre critiche sono state invece rivolte alla proposta di Allwyn di tagliare i prezzi dei biglietti: “Se dimezza il prezzo del biglietto dimezza anche le entrate raccolte” hanno affermato.

Nell’ambito del processo di rinnovo del contratto, verrà formulata una raccomandazione per il prossimo titolare del contratto al Board of Commissioners della Gambling Commission che prenderà la decisione finale.

La decisione ufficiale è attesa per il mese prossimo.

La Gambling Commission ha affermato la scorsa settimana di essere ancora in fase di valutazione e non aver preso la decisione finale.

Camelot ha affermato che la National Lottery ha vissuto “quattro anni consecutivi di crescita delle vendite, inclusi gli ultimi due anni di vendite record. I guadagni annuali per buone cause sono ora di oltre 500 milioni di sterline in più rispetto all’inizio della terza licenza nel 2009.’

Allwyn invece ha deciso di non commentare.

