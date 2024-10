Napoli-Lecce, Conte sogna la fuga. I pronostici di Netwin

Il calendario di Serie A offre una grandissima occasione alla capolista: nella nona giornata di campionato, il Napoli di Antonio Conte gioca in casa contro il Lecce, e il tutto quando le principali inseguitrici, quindi Inter e Juve, si sfideranno nel Derby d’Italia. A prescindere dal risultato del match del Meazza, i campani possono allungare. Vincere vorrebbe dire guadagnare punti su almeno una delle due squadre, su entrambe se dovesse finire in parità. E questo potrebbe anche dire mettere a segno la prima, mini fuga di questo campionato. Serve chiaramente battere il Lecce, squadra che però è in crisi nera e arriva addirittura da un pesantissimo 0-6 subìto nell’ultimo turno di campionato.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

Il Napoli, nell’ultimo turno, ha però giocato una delle partite “peggiori” da quando Conte è sulla panchina dei campani. Chiaramente, era fondamentale vincere e gli azzurri lo hanno fatto, ma dopo l’1-0 di Empoli la squadra deve crescere. In più, il match con i salentini arriva a pochi giorni dal turno infrasettimanale quando arriverà un altro incontro molto importante: quello di San Siro col Milan. Il Lecce, invece, arriva da una delle peggiori sconfitte della sua storia recente: un brutto ko per 0-6 che mette in bilico la posizione di Gotti, la cui panchina potrebbe non resistere ad un’altra umiliazione.

IL PUNTO SUL NAPOLI

Il Napoli può permettersi addirittura un leggero turnover, visto che ci sarà da pensare inevitabilmente al turno infrasettimanale e alla sfida con il Milan, ma Conte si ritrova anche a dover gestire Lukaku, uscito nel primo tempo della sfida con l’Empoli. Per il resto, dal punto di vista del gioco c’è ancora da migliorare, perché l’1-0 del Castellani non è un risultato molto fedele a quanto fatto vedere da entrambe le squadre, nel bene e nel male. C’è insomma da migliorare e uno come Conte lo sa benissimo: proverà a farlo proprio con il Lecce perché vincere e allungare sulle inseguitrici (il Milan gioca a Bologna, altra gara non scontata) potrebbe dare ulteriore slancio alla squadra che, a quel punto, giocherebbe ancora più in scioltezza.

IL PUNTO SUL LECCE

Il Lecce, invece, è in uno dei momenti peggiori della sua storia recente. Questo avvio di campionato ha portato pochi punti ma soprattutto brutte sconfitte come quella con la Fiorentina. Per effetto dello 0-6 del Via del Mare, la squadra salentina ha la peggior difesa del campionato con 18 reti incassate, i punti sono solo 5 e le sconfitte di fila sono 3. Insomma, Gotti non può stare tranquillo e non è detto che un’altra sconfitta, seppur “ragionevole” in casa della capolista, possa salvarlo dall’esonero. La sensazione è che molto dipenderà anche dalla portata dell’eventuale sconfitta. Anche se cambiare a pochi giorni dal turno infrasettimanale (il Lecce ospita il Verona) potrebbe avere più effetti controproducenti che positivi. L’ultima spiaggia potrebbe insomma essere proprio la sfida in Salento con l’Hellas.

PROBABILI FORMAZIONI

Conte ragiona su un possibile turnover: Lukaku è pronto ma non sono da escludere cambi in attacco, mentre l’assenza di Lobotka in regia potrebbe portare alla prima, grande occasione per Gilmour, pronto a giocare al fianco dell’altro scozzese McTominay. Per il Lecce, pesa l’assenza di Gallo, squalificato.

Napoli (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhela.

Lecce (4-4-2): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Perlmard; Morente, Ramadani, Pierret, Dorgu; Krstovic, Rebic.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Per il match del Maradona i tipster di Netwin consigliano di puntare fortemente sulla vittoria degli azzurri quotata a 1.32. Stuzzicano il No Gol quotato a 1.62, visti gli evidenti problemi offensivi del Lecce, ma anche l’Over 3.5 quotato a 2.70, dato che in Campania arriva la peggior difesa del campionato.

PressGiochi