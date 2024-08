MotoGP, si corre ad Aragon: Bagnaia vuole la fuga. I pronostici di Netwin

Torna la MotoGP e dopo la doppietta tra Sprint Race e gara della domenica, Bagnaia si presenta al GP d’Aragon con 25 punti di vantaggio su Jorge Martin. Si corre tuttavia in casa del principale rivale di Pecco per il titolo 2024 e il pilota della Pramac proverà ad accorciare le distanze in classifica. Una pista comunque che apre a tanti duelli e per questo non è da dare per scontato che sarà battaglia a due, considerando anche la presenza di un altro iberico forte come Marquez, ai piedi de podio a Spielberg.

COME ARRIVANO I PILOTI ALLA GARA

II vincitore morale e non solo dell’ultimo GP non può che essere Pecco Bagnaia, che si presentava in Austria a -3 da Martin e ha guadagnato 28 punti che possono rivelarsi molto importanti per il Mondiale. Soprattutto perché mancano sempre meno gare alla fine del Mondiale. Nove weekend sono ancora tantissimi e può succedere di tutto, ma sempre meglio presentarsi davanti, e con un discreto vantaggio, già durante il giro di boa del campionato. Per Pecco, tra gare sprint e principali, è già al nono successo e non è giù dal podio nelle gare principali dal quinto posto di Austin.

Martin, invece, ha contenuto i danni come poteva, visti i due secondi posti rimediati a Spielberg. Anche lui sta dando grande dimostrazione di continuità e per questo non è mai da escludere da una lotta per la vittoria. Lo spagnolo è solo a -25, punti che possono essere recuperati in un solo weekend come dimostrato proprio da Pecco. In più, corre in casa e avrà tanto supporto dai suoi tifosi in vista di questo importantissimo appuntamento della stagione.

Tra gli outsider, Marquez è andato vicinissimo al podio, beffato da un altro pilota in grandissima forma come Enea Bastianini, che sta dimostrando pienamente di meritare il primo posto in Ducati, che però perderà a partire dal 2025. Si trova a 61 punti di distacco dal compagno Pecco, eppure non è totalmente fuori dai giochi ma, soprattutto, potrà fare da grande spalla al detentore del titolo: uno schermo o comunque un ostacolo in più per Martin verso la rimonta.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Per quanto riguarda la gara, i tipster di Netwin consigliano di puntare sulla vittoria di Martin quotata a 4.00, che si trova in casa e ha una delle più importanti occasioni per riavvicinarsi a Bagnaia e rendere ancora più incerto questo finale di stagione. Pecco la cui vittoria è quotata 2.00 resta chiaramente immediatamente dietro l’iberico della Pramac, seguito dal compagno in Ducati Enea Bastianini il cui successo è quotato a 5.00.

PressGiochi