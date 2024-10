MotoGP: nella lotta tra Martín e Bagnaia spunta Márquez

Quattro gare al termine e il Motomondiale 2024 di MotoGP è ancora tutto da giocare. Jorge Martín e Pecco Bagnaia sono staccati di soli 10 punti e volano a Phillip Island con l’intenzione di strappare punti pesanti al diretto avversario nel Gran Premio d’Australia in una pista a loro poco amica. Infatti né Martinator né Pecco hanno mai vinto nella terra dei canguri in nessuna classe. Ecco perché, a sorpresa, spunta Marc Márquez, imprendibile nelle prove libere sulla sua Ducati Team Gresini numero 93, e favorito per il weekend australiano. Gli esperti Sisal ritengono che il Cabroncito possa imporsi sia nella Sprint di sabato mattina, successo offerto a 2,25, che nella gara lunga della domenica, ipotesi in quota a 2,50. Márquez, su questi tornanti, si è imposto quattro volte, tre nella classe regina: ma, anche un fenomeno come lui, è distante dai 6 successi, in Top Class, di Valentino Rossi e Casey Stoner.

Alle spalle dell’otto volte campione del mondo, ecco Jorge Martín che sogna di lasciare la Pramac con il titolo iridato anche se poi si porterebbe il numero 1 in Aprilia. Martinator si gioca sul gradino più alto del podio a 3,00 sia per la Sprint che alla domenica. Il pilota spagnolo, attualmente in testa alla classifica mondiale ma con sole due vittorie complessive nelle ultime undici tappe, deve alzare i giri del motore se vuole portarsi a casa la corona mondiale.

Va a caccia del terzo titolo consecutivo Pecco Bagnaia, reduce dal doppio successo in Giappone e pronto al sorpasso. Il leader della Ducati Factory completa il podio dei favoriti tanto che il successo al sabato è dato a 4,50 e quello della gara lunga a 4,00. Bagnaia sta vivendo una stagione incredibile, come dimostrano gli otto successi alla domenica, ma qualche caduta di troppo lo tiene ancora in seconda posizione. Anche a Phillip Island la corsa alla vittoria sembra un triello modello Sergio Leone: Alex Márquez ed Enea Bastianini sono appaiati a quota 20 mentre il successo di uno tra Brad Binder e Marco Bezzecchi pagherebbe 25 volte la posta.

PressGiochi