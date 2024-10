Monza-Roma, è già l’ultima spiaggia per Nesta? I pronostici di Netwin

I brianzoli sono arrivati brillantemente agli ottavi di Coppa Italia, ma in Serie A non ingranano: tre punti e zero successi. Il tecnico è già a rischio, e se perde con la Roma…

Ivan Juric ha conquistato un’altra vittoria, battendo 2-1 il Venezia in rimonta, ed ora sogna il tris al debutto. La sua Roma, nella 7a giornata della Serie A, sfiderà il Monza all’U-Power Stadium. Appuntamento fissato per le 18 di domenica 6 ottobre, per quello che è già un testacoda in classifica. I brianzoli non hanno ancora vinto e chiudono i ranghi con tre punti, mentre la Roma ha risalito la china portandosi a quota 9: nono posto per i giallorossi, a –4 dalla vetta.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

Il Monza ha superato i sedicesimi di Coppa Italia, ma non riesce a ingranare in Serie A. Nuovo ko contro il Napoli e la panchina di Nesta torna a rischio: solo tre punti, con altrettanti pari, in sei gare per l’ex difensore milanista.

Di fronte ci sarà una Roma che è tuttora imbattuta nella gestione-Juric: vittorie contro Udinese (3-0) e Venezia (2-1) e pari contro l’Athletic Bilbao (1-1). I giallorossi saranno reduci dall’Europa League, ma con l’Elfsborg potrebbero fare turnover. Per ora, priorità alla Serie A.

IL PUNTO SUL MONZA

Daniel Maldini potrebbe essere convocato in Nazionale da Luciano Spalletti, diventando il terzo esponente della famiglia in maglia azzurra, ma le cose vanno tutt’altro che bene in casa-Monza. Dopo un calciomercato sui generis, la formazione brianzola chiude la classifica della Serie A. Soli tre punti, frutto di altrettanti pareggi, e nessuna vittoria. L’ottima prestazione contro l’Inter è stata subito cancellata dai nuovi ko in Serie A e, nonostante abbia centrato gli ottavi di Coppa Italia, Nesta rischia grosso. Un nuovo ko potrebbe portare all’esonero nella sosta: tra i nomi attenzionati c’è Cannavaro.

IL PUNTO SULLA ROMA

Matias Soulé e altri colpi estivi non hanno ancora ingranato, ma la Roma viaggia sull’entusiasmo di Niccolò Pisilli. Il giovane centrocampista, lanciato da Daniele De Rossi e confermato da Ivan Juric, sta trascinando la mediana giallorossa e potrebbe trovare la prima chiamata in Nazionale. Con lui e Dybala in splendida forma, la Roma gira e convince in Serie A: 3-0 sull’Udinese nel debutto del nuovo tecnico, 2-1 in rimonta sul Venezia dopo la prima in Europa League. Un impegno europeo che sarà bissato in settimana con la sfida all’Elfsborg: una rivale ostica che, però, potrebbe anche spingere a un ampio turnover in vista del campionato. Sono nove i punti per Juric che, con un’altra vittoria, entrerebbe nella top-7 della Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI

Le Fée e Saelemaekers sono out, Soulé potrebbe saltare la sfida. Sono questi gli assenti per una Roma che ripartirà dalle sue certezze contro il Monza. Angelino potrebbe tornare da braccetto difensivo, ma occhio a Hummels ed Hermoso. Sulle corsie Celik ed ElSha in pole, Pellegrini-Dybala alle spalle di Dovbyk. Confermato Pisilli, sfida Cristante-Koné per affiancarlo.

Nesta potrebbe cambiare qualcosa in vista della Roma, lanciando qualche volto nuovo. In particolare scalpita il giovane Kevin Martins, ottimo in Coppa Italia, che si schiererebbe sulla destra. Difficile che venga scalfito il 3-4-2-1, si potrebbe optare per un assetto più difensivo con Pessina sulla trequarti e Dany Mota riferimento avanzato.

MONZA (3-4-2-1) – Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Martins, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Pessina; Dany Mota.

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, N’Dicka, Angelino; Celik, Pisilli, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Dovbyk.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Sette precedenti e una sola vittoria per il Monza, contro i giallorossi: risale al 1988, un 2-1 in Coppa Italia. Per il resto, un pari (1-1) e cinque ko: due sconfitte nella scorsa stagione, 1-0 all’Olimpico e 4-1 all’U-Power Stadium. I tipster di Netwin consigliano di puntare sul 2 quotato a 1.94. Mercato alternativo l’ Over 2.5 quotato a 2.05.

PressGiochi