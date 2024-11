Mondogaming: a Sigma con le soluzioni Software per Sportsbook e il nuovo brend MondoPlay

Tra gli operatori italiani che operano maggiormente nel mercato internazionali con i loro servizi di sportsbook e giochi di slot, abbiamo incontrato a Sigma Mondogaming e il proprietario e fondatore Matteo DiMatteo che ci presenta le novità portate in fiera anche con la nuova nata MondoPlay.

“Con il progetto MondoPlay – afferma Matteo DiMatteo – stiamo certificando in Italia come primo mercato ma siamo pronti ad andare in mercati come la Bulgaria, Germania ed altri. Attualmente il pacchetto comprende ben 32 giochi di slot tutte interamente realizzate in casa. Tutto quello che realizziamo viene creato interamente dalla nostra azienda. Abbiamo potenziali clienti in America e in New Jersey dove stiamo trattando con alcuni gruppi per proporre i nostri servizi di software provider”.

Mondogaming amplia la sua offerta lanciando Mondoplay, un nuovo marchio dedicato ai giochi di casinò che si preannuncia ricco di novità e divertimento. Mondoplay mira a proporre oltre 80 giochi entro i prossimi 12-18 mesi, comprendendo una vasta gamma di tipologie come crash games, bingo, slot, megaways, e molto altro ancora.

Questa nuova offerta rappresenta un’importante espansione per Mondogaming, che vuole mettere a disposizione dei propri clienti e partner una gamma di prodotti di alta qualità e dalle caratteristiche innovative.

Per garantire la conformità ai più alti standard di sicurezza e qualità, i primi cinque giochi slot di Mondoplay sono già stati certificati da Itech Labs, ente di certificazione riconosciuto a livello internazionale. Questi giochi soddisfano i requisiti delle licenze rilasciate dalla Malta Gaming Authority (MGA) e dalle autorità britanniche, assicurando così ai giocatori un’esperienza di gioco sicura e conforme alle normative dei principali mercati regolamentati.

Mondoplay punta non solo a espandere la varietà dei giochi disponibili ma anche a garantire la massima affidabilità e trasparenza, così che i giocatori possano divertirsi in un ambiente sicuro e protetto

PressGiochi