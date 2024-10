Viterbo. Minorenne sorpreso a giocare d’azzardo, chiuso centro scommesse e multa per 6mila euro

La Polizia ha intensificato le operazioni nella provincia di Viterbo per monitorare i centri scommesse con lo scopo di verificare il rispetto delle normative, con particolare attenzione alla prevenzione del rischio di ludopatia e al divieto di gioco per i minori.

Durante i controlli in un pubblico esercizio, un minorenne è stato sorpreso mentre giocava a un videogioco elettronico con vincita in denaro, violando le disposizioni vigenti. Di conseguenza, la Questura ha notificato al titolare, insieme alla sezione operativa territoriale dell’Ufficio dei Monopoli per il Lazio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un verbale di violazione amministrativa. Questo prevede una sanzione pecuniaria ridotta di 6.666,67 euro e la chiusura dell’attività per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni.

