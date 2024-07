Una donna italiana di 62 anni è stata arrestata a Milano per evasione, poiché è stata trovata a giocare alle slot machines in un bar, mentre doveva essere agli arresti domiciliari. La polizia l’ha scoperta durante una serie di controlli in zona Scalo Romana, scoprendo che aveva permessi per lavorare, ma non a quell’ora. Nella stessa operazione, tre uomini – un egiziano di 30 anni e due marocchini di 27 e 36 anni – sono stati arrestati in via San Dionigi con oltre mezzo chilo di hashish.

