Microgame: dal 13 febbraio siti tornati online, verso il completo ripristino

Dalla tarda serata di ieri, 13 febbraio, i principali siti del network servito da Microgame sono tornati online e stanno operando normalmente. Oggi è stata completata la messa online di tutti gli altri siti e skin del network. I clienti di Microgame sono dunque di nuovo operativi con il Casinò. È in via di completamento il palinsesto dei giochi di Casinò dalle prossime ore, mentre si sta accelerando il ripristino degli altri servizi di gioco. Il team tecnico e tutta l’azienda sono al lavoro, senza soluzione di continuità, per garantire il servizio in sicurezza e per il completo ritorno alla normalità.

