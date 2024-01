Michael Dugher nominato presidente del Betting and Gaming Council

Il Betting and Gaming Council, l’organismo di standardizzazione per l’industria regolamentata delle scommesse e dei giochi del Regno Unito, ha annunciato che Brigid Simmonds lascerà la carica di presidente il 20 aprile 2024.

A seguito di una riunione del comitato esecutivo del BGC, che rappresenta membri di tutto il settore, è stato annunciato che l’amministratore delegato Michael Dugher assumerà la presidenza dal 21 aprile 2024.

Michael Dugher, ha dichiarato: “Vorrei rendere omaggio a Brigid per tutto l’incredibile lavoro che ha svolto presso BGC. Ha dato un enorme contributo durante i suoi quattro anni e mezzo come presidente, lanciando l’organizzazione e riunendo i diversi settori. Ha anche guidato un programma di cambiamento in tutto il settore che ha visto un’attenzione incessante all’innalzamento degli standard per un gioco d’azzardo responsabile. Brigid è un leader di grande integrità che è giustamente tenuto in grande considerazione, non solo nel settore delle scommesse e dei giochi dell’industria, ma in tanti altri settori e industrie. Insieme a un nuovo CEO in primavera, non vedo l’ora come Presidente di costruire su questo successo, continuando e intensificando il lavoro di cambiamento degli standard, parlando a nome delle decine di migliaia di uomini e donne che lavorano nel settore e garantendo che milioni di persone che scommettono regolarmente possano farlo in modo divertente e sicuro”.

