MGA Games accelera la sua espansione in Italia

Il management e il team commerciale di MGA Games ha chiuso in bellezza la sua partecipazione alla 15a edizione di Enada Primavera a Rimini, la fiera di riferimento per il settore del gioco in Italia.

I professionisti del team di vendita dell’azienda e gli account manager hanno fornito un servizio personalizzato a tutti i visitatori che sono venuti allo straordinario stand di MGA Games per conoscere in dettaglio le ultime novità dell’azienda.

Una delle produzioni che ha generato grande attesa e interesse tra gli operatori presenti a Enada Primavera è stata Elena Morali Mistero nel Circo, la prima slot italiana di Celebrities che vede come protagonista la celebre modella e influencer Elena Morali.

“La nostra intenzione è quella di essere unici e dare valore a un prodotto che ha una grande offerta nel mercato. Vogliamo fare un prodotto localizzato, unico per ogni mercato” e “lo facciamo mettendo nomi e l’immagine di personaggi famosi con i quali abbiamo raggiunto un accordo per avere il loro volto e la loro voce nei nostri giochi. I giocatori conoscono questi personaggi e questa è una caratteristica molto interessante per gli operatori”, spiega Jorge Javier Lanfranchi, direttore delle vendite di MGA Games.

Inoltre, grazie alla presenza e al lavoro svolto in Enada Primavera, sono state avviate le trattative con vari operatori e piattaforme dei mercati regolamentati, che si prevede si svilupperanno nel corso dell’anno.

La fiera è stata un’eccellente opportunità per far parte di nuovo della vasta rete, raccogliere idee e condividere la tua esperienza.

“Partecipare a Enada Primavera è stata una grande opportunità per incontrare importanti clienti di un mercato chiave, come l’Italia, e mostrare loro il nostro grande portfolio di contenuti.

Torniamo felicissimi per aver preso parte ad uno dei più grandi eventi del settore”, precisa Lanfranchi.

Questa partecipazione è un ulteriore passo per MGA Games nella sua espansione in Italia, considerato un mercato strategico per il futuro dell’azienda.

Nel nuovo piano strategico 2023-25, MGA Games contempla un importante programma di lanci di prodotto per l’Italia che include nuovi titoli slot5 e megaway basati sulla formula di successo della localizzazione dei prodotti e combinando la più recente tecnologia AI con l’eccellenza nel servizio al cliente.

MGA Games è un’azienda leader, specializzata nello sviluppo di grandi produzioni di slot, localizzate e destinate agli operatori globali del settore del gioco.

La società è uno dei principali fornitori di casinò online in Spagna e ha una presenza di rilievo nei mercati internazionali dell’Europa e dell’America Latina. Nata dalla Divisione Nuove Tecnologie dell’azienda MGA e con 20 anni di esperienza nel settore dei giochi, MGA Games si dedica allo sviluppo e alla pubblicazione di contenuti online innovativi e di alta qualità la cui innovazione le è valsa il premio Best Technology Provider, i Premi eGaming della Jdigital Association. Parte del successo di MGA Games è dovuto al suo ampio e variegato catalogo di produzioni. L’azienda ha quasi 100 titoli appositamente progettati e progettati per intrattenere ed entusiasmare l’intero mercato iGaming.

