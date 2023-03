Enada. La spagnola MGA Games vuol conquistare l’Italia con gli influencer più popolari

La loro strategia è semplice e finora si è dimostrata efficace: creare giochi nei quali i protagonisti sono delle celebrità, soprattutto del cinema, note al vasto pubblico. E scegliere, in ogni Paese, i personaggi che sono più amati dal pubblico locale. La MGA games lo ha fatto in Spagna, dove è nata 12 anni fa, per poi replicare il modello anche in Portogallo e in Colombia. Hanno già ottenuto la certificazione per l’Olanda e l’Ontario mentre hanno iniziato il processo per la Svezia. Anche in Italia hanno scelto dei personaggi popolari, soprattutto tra gli influencer e i riferimenti del life style.

In Italia, come racconta Jorge Javier Lanfranchi, sales director della società, la certificazione dei giochi è arrivata alla fine del 2022.

In realtà, la MGA fu fondata negli anni ’60 quando iniziò a costruire macchine da divertimento per i locali pubblici, come i bar, ma anche per le sale da gioco dedicate con slot machine. In Spagna è un brand molto noto anche perché nel tempo ha iniziato anche a gestire delle sale con l’insegna Golden Park. Fu fatto anche un tentativo di aprire anche in Italia un Golden Park ma non il modello italiano del land based si è rivelato poco compatibile con il format che aveva avuto così tanto successo in Spagna.

Il passaggio all’on line inizia quasi 50 anni dopo, con la nascita di una nuova società, la MGA games. E per il gioco a distanza, l’Italia torna a essere un mercato interessante.

