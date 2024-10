MGA e UKGC siglano MoU per rafforzare contrasto al gioco illegale

La Malta Gaming Authority (MGA) e la UK Gambling Commission (UKGC) hanno formalizzato la loro cooperazione tramite un Memorandum of Understanding (MoU), segnando un passo significativo nei loro sforzi collaborativi per regolamentare il settore del gioco d’azzardo.

L’accordo si concentra sul miglioramento dello scambio di informazioni e intelligence tra i due regolatori per salvaguardare meglio i consumatori, prevenire attività criminali e proteggere i giocatori vulnerabili dai danni correlati al gioco d’azzardo.

Entrambe le autorità riconoscono la natura sempre più globale del settore e, pertanto, l’importanza critica della collaborazione incrociata. Condividendo le migliori pratiche tramite il MoU, la MGA e la UKGC mirano a rafforzare i rispettivi quadri normativi e ad affrontare le sfide comuni in modo più efficiente.

Commentando il MoU, il CEO della UKGC Andrew Rhodes ha osservato: “Accogliamo con favore questo accordo come segno della nostra continua collaborazione tra la MGA e la UKGC. Lavoriamo a stretto contatto da un po’ di tempo ormai e, dopo la nostra visita di successo di quest’estate, è giusto che formalizziamo il nostro rapporto di lavoro”.

Il CEO di MGA Charles Mizzi ha sottolineato che: “La nostra collaborazione informale di lunga data con UKGC ha già prodotto risultati significativi e la formalizzazione di questa cooperazione è sicuramente un passo nella giusta direzione. In linea con i nostri obiettivi normativi, siamo fiduciosi che tale collaborazione ci consentirà di affrontare le sfide comuni in modo più efficace, consentendoci di migliorare costantemente l’efficacia dei nostri processi e del nostro quadro”.

Andrew Rhodes ha inoltre aggiunto: “Siamo ansiosi di continuare a rafforzare i nostri sforzi per elevare gli standard in tutto il settore, affrontando sfide comuni come il gioco d’azzardo illegale, esplorando al contempo una futura collaborazione, tra cui iniziative come l’osservazione e l’affrontamento di questioni chiave in aree come AML e integrità delle scommesse sportive”.

PressGiochi