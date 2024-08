Messico: guai in vista per il Gruppo Codere

Il gruppo multinazionale di gioco e intrattenimento, Codere, ha subito un duro colpo dai tribunali messicani. Come riportato dal quotidiano Milenio, diverse aziende che fanno parte del conglomerato sono state condannate al pagamento di debiti multimilionari per servizi di manutenzione, con l’aggiunta di interessi moratori e delle spese di un processo ordinario mercantile.

Le sentenze riguardano varie filiali del Grupo Codere in Messico, tra cui Administradora Mexicana de Hipódromo, Operadora Cantabria, Libros Foráneos, Operadora de Espectáculos Deportivos, Mio Games, Promo Juegos de México e Reacreativos Marina.

Inoltre, è stato richiesto il sequestro dei beni per evitare che il gruppo dichiari insolvenza. Attualmente è in corso la quantificazione dei beni del gruppo per determinare l’importo finale che dovrà essere liquidato al fornitore danneggiato.

Come evidenziato dal quotidiano locale, le istituzioni dovrebbero prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze che questa sentenza potrebbe avere sulla permanenza del Gruppo Codere in Messico, poiché le normative richiedono che qualsiasi azienda del settore che desideri vendere debba farlo con zero passività. Va sottolineato che il Gruppo Codere gestisce nel Paese 80 casinò e tutte le licenze per le aziende coinvolte nel caso. Vanno quindi valutate le possibili conseguenze occupazionali ed erariali.

