Merkur UK, un grande lavoro di lobbying coi parlamentari

Non c’è cosa migliore, ma al tempo stesso più difficile, per una azienda del settore, se non quella di far capire ai politici le dinamiche, la professionalità e il senso

Non c’è cosa migliore, ma al tempo stesso più difficile, per una azienda del settore, se non quella di far capire ai politici le dinamiche, la professionalità e il senso di responsabilità dell’industria del gambling, per fugare le opinioni pregiudizievoli che non di rado esternano.

La Merkur UK si è cimentata in questa difficile impresa avviando un programma la cui prima fase si è conclusa in questi giorni, raggiungendo ben 253 parlamentari, di cui 214 laburisti, 25 conservatori, 8 liberaldemocratici, 3 del Partito nazionalista scozzese e altri 3 del Reform UK. Questi politici risiedono tutti nelle zone in cui Merkur UK è operativa.

Tony Boulton, direttore delle relazioni pubbliche e politiche di Merkur UK, ha spiegato che: “Molti dei parlamentari rieletti che hanno sedi Merkur nelle rispettive circoscrizioni sono ben consapevoli del marchio e dei problemi che hanno un impatto sul settore in generale.”

“Coloro che hanno visitato le nostre sedi e trascorso del tempo a parlare con il nostro personale e i nostri clienti – che sono loro potenziali elettori – se ne sono andati armati di una comprensione molto migliore del nostro business, comprese le iniziative per la prevenzione del problem gambling che abbiamo messo in atto, la professionalità dei nostri team a contatto con i consumatori e cosa intendiamo per intrattenimento a basso rischio.”

“Il dialogo e le relazioni sono stati costruiti in un periodo di cinque anni e la sfida che ora dobbiamo affrontare è replicare ciò con i parlamentari che sono entrati Camera dei Comuni”.

Pressgiochi