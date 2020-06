Manifestazione 9 giugno, Acadi-Confcommercio al fianco dei lavoratori del Gioco Pubblico

ACADI – Associazione dei Concessionari del Gioco Pubblico esprime vicinanza ai lavoratori del gioco e agli imprenditori del comparto che scenderanno in piazza oggi pomeriggio a Roma per manifestare contro la reiterata chiusura del settore mettendo a rischio decine di migliaia di posti di lavoro.

Nella fase più complicata della crisi del Covid-19, durante il lockdown, il Governo ha stabilito la chiusura di tutte le attività ad eccezione di quelle ritenute essenziali. Nella Fase 2, che attualmente stiamo attraversando, il Governo ha dichiarato che avrebbe modulato le riaperture sulla base di valutazioni inerenti le esigenze di contenimento dell’epidemia e non da arbitrarie classifiche di “virtuosità” dei consumi connessi alle differenti attività imprenditoriali o ad altre valutazioni estranee a quelle relative all’epidemia in corso. A tal proposito destano preoccupazioni le dichiarazioni di alcuni esponenti politici i quali auspicano un ulteriore prolungamento della chiusura delle attività del gioco pubblico, adducendo motivazioni del tutto estranee alla finalità di contenimento del rischio epidemiologico. Questa strada, se percorsa, porterà non solo alla perdita di un presidio di legalità dello Stato sul territorio e un aggravio per le finanze pubbliche che si vedranno orfane di un settore che contribuisce al bilancio del Paese, ma anche alla più consistente perdita di posti di lavoro dell’era Covid-19 determinata da scelte politiche.

Per questo esprimiamo la nostra più sincera solidarietà a tutti quelli che oggi manifesteranno in piazza e confidiamo nella presa di coscienza del Governo che dal suo osservatorio speciale conosce le conseguenze sociali di una crisi occupazionale che sta per investire il settore Gioco Pubblico.

