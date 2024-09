Manchester United-Tottenham: punti pesanti in palio ad Old Trafford. I pronostici di Netwin

Due squadre a quota 7 punti che devono necessariamente vincere per evitare di finire già troppo distanti da Manchester City, Liverpool e Arsenal. Siamo solo alla sesta giornata, eppure United-Tottenham mette in palio punti pesanti, perché i Red Devils e gli Spurs non possono finire a -9 da Guardiola nonostante non si stia parlando delle due squadre più accreditate per togliere il titolo ai detentori della Premier. Partita insomma già importante quella dell’Old Trafford e ten Hag non ci arriva di certo nel migliore dei modi visto lo 0-0 col Crystal Palace. Dall’altra parte, c’è invece una squadra a due volti: forte in casa, quantomeno rivedibile in trasferta.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

Lo United arriva dall’anonimo 0-0 con il Crystal Palace dove la formazione di ten Hag ha più rischiato di perdere che di vincere, con Onana decisivo come poche volte da quando è arrivato dall’Inter alla Premier League. Il Tottenham, invece, ha battuto 3-1 il Brentford, chiudendo però una serie di due partite in cui sono arrivati solo ko, vale a dire con Arsenal in casa e Newcastle in trasferta. In 5 partite ha raccolto 7 punti di cui 6 a White Hart Lane: ecco perché la trasferta con lo United è importante, con i Red Devils che invece vogliono tornare a vincere in casa, visto che prima della sosta era arrivato il pesantissimo 0-3 con il Liverpool.

IL PUNTO SUL MANCHESTER UNITED

Lo United ha comunque blindato la porta nelle ultime due partite: 0 gol subiti tra la trasferta col Southampton e lo 0-0 sul campo del Crystal Palace. È però ancora una squadra altalenante, che in casa della Eagles ha raccolto un solo punto ma soprattutto creando poco: solo la traversa di Garnacho. In tutto questo, c’è da smaltire il turno di Europa League, con la formazione di ten Hag che ha debuttato nella nuova formula, identica a quella della Champions, ospitando proprio al “Teatro dei Sogni” gli olandesi del Twente. Da capire dunque anche come gestirà la rosa il tecnico dei Red Devils, che finisce comunque nel mirino alla prima occasione disponibile.

IL PUNTO SUL TOTTENHAM

Discorso non troppo diverso quello degli Spurs, che il 26 settembre ospitano in casa gli azeri del Qarabag nel primo turno di Europa League. I londinesi, però, devono tenere conto di un rendimento esterno da rivedere. Nelle due partite lontano da White Hart Lane, infatti, ha raccolto solo un punto sul campo del Leicester, perdendo poi in casa del Newcastle di Tonali. Ora, un’altra trasferta complicata, soprattutto considerando che la sfida si pone tra due partite di Europa League (Qarabag e Ferencvaros) tutt’altro da sottovalutare e importanti per il cammino Europeo di Vicario e compagni.

PROBABILI FORMAZIONI

Sicuramente sulle scelte di ten Hag e Postecoglou incideranno i risultati e le partite con Twente e Qarabag, considerando anche il secondo turno di inizio ottobre in Europa League.

Manchester United (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, de Ligt, Martinez, Dalot; Mainoo, Eriksen; Diallo, Fernandes, Garnacho; Zirkzee.

Tottenham (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Kulusevski, Bentancur, Maddison; Johnson, Solanke, Son.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Per la sfida dell’Old Trafford, i tipster di Netwin consigliano di puntare sul pareggio quotato a 3.80. Mercato alternativo il Gol segnato da entrambe le squadre quotato a 1.38, essendo due squadre che comunque tendono a subire, al netto dei 180 minuti di imbattibilità di Onana in campionato. Tra i marcatori suggeriscono il gol di Zirkzee quotato a 2.80 e quello di Son a 3.00.

PressGiochi