Malta. MGA pubblica il rapporto intermedio sulle prestazioni da gennaio a giugno 2024

Come parte del processo di valutazione delle domande, sono stati effettuati un totale di 611 controlli di probità penale su individui, azionisti, beneficiari effettivi finali, persone chiave e aziende sia del settore del gioco terrestre che di quello online. Le domande di natura più complessa sono state inoltrate al Comitato per la conformità e l’idoneità, che ha preso 29 decisioni. In sette casi, il Comitato ha stabilito che i criteri per essere considerati conformi e idonei non erano stati soddisfatti.