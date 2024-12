Malta: MGA annulla l’autorizzazione a GameSoft Limited

La Malta Gaming Authority (MGA) ha deciso di annullare l’autorizzazione recante il numero di riferimento MGA/B2B/848/2020 rilasciata a GameSoft Limited, con effetto dal 20 novembre 2024. Ciò avviene in conformità

La Malta Gaming Authority (MGA) ha deciso di annullare l’autorizzazione recante il numero di riferimento MGA/B2B/848/2020 rilasciata a GameSoft Limited, con effetto dal 20 novembre 2024.

Ciò avviene in conformità con i regolamenti 9 (1) (c), (d) e (l), con ulteriore applicazione del reg. 10 (1) (a) del Gaming Compliance and Enforcement Regulations (S.L. 583.06).

Ai sensi della decisione di cui sopra, la Persona autorizzata è pertanto invitata ad agire come segue:

Rimuovere con effetto immediato qualsiasi riferimento all’Autorità e all’Autorizzazione in conformità con l’articolo 51 del Gaming Act (Capitolo 583 delle Leggi di Malta); e

Saldare tutte le commissioni in sospeso dovute all'Autorità.

Questa decisione è soggetta a ricorso ai sensi dell’articolo 43 (1) della Legge.

