Malta. La MGA invia un Avviso di Cancellazione a Join Games Malta Limited

L’MGA ha inviato un Avviso di Cancellazione a Join Games Malta Limited ai sensi del regolamento 12 dei regolamenti di conformità e applicazione del gioco (SL 583.06) di seguito “i regolamenti”. Ai sensi della regola 10 (2) (a) del Regolamento, l’Autorità chiede alla Persona Autorizzata di mostrare la causa, per iscritto, entro un termine di venti (20) giorni a decorrere dalla data del presente Avviso di Cancellazione, con il motivo per cui la relativa autorizzazione non dovrebbe essere annullata. A tutti gli effetti la persona autorizzata si considera notificata non appena la comunicazione è visibile sul sito web dell’Autorità. A condizione che, se la persona autorizzata non esercita il diritto di dimostrare la causa del motivo per cui l’autorizzazione non dovrebbe essere annullata entro il termine sopra indicato, l’Autorità può procedere alla cancellazione dell’autorizzazione.

