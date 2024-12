Macao. Oltre 31,8 mln di visitatori nel primi undici mesi del 2024

Il numero di arrivi a Macao nei primi 11 mesi del 2024 ha raggiunto quasi 31,89 milioni, in aumento del 26,2 % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo i dati pubblicati dal servizio statistico e censimentale della città. La cifra rappresenta l’87,8 % dei livelli del 2019, prima dell’inizio della pandemia di Covid-19. Gli arrivi di visitatori internazionali nel periodo da gennaio a novembre sono aumentati del 74,5 % su base annua, arrivando a poco più di 2,13 milioni, pari al 75,8 percento del periodo corrispondente nel 2019.

Corea del Sud (437.160), Filippine (433.102) e Indonesia (156.192) sono stati i tre principali mercati di origine per i turisti internazionali nei primi 11 mesi del 2024, secondo l’ufficio statistico. Per quanto riguarda i mercati a lungo raggio, i visitatori dagli Stati Uniti sono aumentati del 63,9 % su base annua, a 132.619 nel periodo da gennaio a novembre. Il numero di visitatori dalla Cina continentale negli 11 mesi fino al 30 novembre è aumentato del 31,4 % su base annua, a poco meno di 22,45 milioni, rappresentando il 70,4 % del totale. Circa 6,55 milioni di visitatori provenivano da Hong Kong nel periodo di riferimento, rappresentando il 20,5 % della cifra aggregata.

Il governo di Macao ha dichiarato l’obiettivo politico di incoraggiare i concessionari dei casinò ad attrarre più clienti da mercati diversi dalla Cina. Come parte del processo di gara del governo di Macao per le nuove concessioni di gioco decennali, è stato chiesto agli offerenti di creare piani e impegnarsi a investire su una serie di questioni, tra cui l’ingresso di più clienti dall’estero.

Parlando invece dei risultati raggiunti nel weekend appena trascorso che includeva anche il 20 dicembre – giorno festivo per la città- Macao ha accolto oltre 312.035 visitatori. Le cifre preliminari della Polizia di pubblica sicurezza della città indicano che il numero medio giornaliero di arrivi di visitatori durante il weekend è stato di poco superiore a 104.010. Il totale giornaliero più alto di visitatori è stato domenica, con 124.518. Fino al 7 dicembre, Macao aveva registrato oltre 32,5 milioni di arrivi turistici durante l’anno solare, un aumento del 25,7 % rispetto all’anno precedente, secondo i dati pubblicati dalla Public Security Police Force.

Maria Helena de Senna Fernandes, direttrice dell’Ufficio del turismo del governo di Macao, ha affermato all’inizio di questo mese che le autorità locali erano “fiduciose” di raggiungere 33 milioni di visitatori complessivi per il 2024. “La domanda è se possiamo arrivare oltre, a 34 milioni, o un po’ di più. Speriamo che entro la restante metà di questo mese avremo buone notizie da raccontare”, ha commentato.

In occasione della festività del 20 dicembre, il presidente Xi è stato a Macao per prendere parte alle celebrazioni per il 25° anniversario della fondazione della Regione amministrativa speciale di Macao (MSAR). Durante la visita, il presidente si è dimostrato soddisfatto dei progressi compiuti nella diversificazione dell’economia della città ma, a suo parere, dovrebbe “abbracciare una visione più ampia”. Ed ha poi aggiunto: “Con l’industria del gioco della città che si sviluppa in modo sano e ordinato in conformità con la legge, Macao, come centro turistico e ricreativo di livello mondiale, continua a offrire nuovi servizi e le principali industrie emergenti sono in forte espansione”.

È necessario, però, che Macao sviluppi una visione sempre più globale: “Macao deve adottare un approccio scientifico nella sua futura pianificazione dello sviluppo e allinearsi proattivamente alle strategie di sviluppo nazionale… e potrebbe anche cercare di svolgere un ruolo più importante sulla scena internazionale”.

Il presidente cinese ha esortato Macao a essere più aperta e a “reclutare talenti da tutto il mondo”, al fine di approfondire lo sviluppo di settori economici che siano “competitivi sulla scena internazionale”.

PressGiochi