Macao, nessun impatto sui casinò dal cambio del capo del governo

Secondo la società di brokeraggio Seaport Research Partners, non ci si aspettano “cambiamenti significativi” nell’industria del gioco d’azzardo di Macao con l’insediamento di un nuovo Capo Esecutivo, che sarà eletto in una consultazione prevista per la fine di quest’anno. Il capo esecutivo della regione amministrativa speciale di Macao è il capo del governo di Macao.

Mercoledì, l’attuale Capo Esecutivo di Macao, Ho Iat Seng, ha annunciato che non si ricandiderà per un secondo mandato nelle elezioni previste per ottobre. In una dichiarazione personale pubblicata dal Ufficio Informazioni del Governo, Ho ha spiegato che, a causa di problemi di salute non ancora completamente risolti, ha deciso di non correre per la posizione “nel migliore interesse della regione” e per garantire lo sviluppo a lungo termine di Macao.

Vitaly Umansky, analista di Seaport, ha commentato che l’annuncio non è stato sorprendente, dato che i problemi di salute di Ho erano noti da tempo, con un’estesa assenza in luglio. Secondo Umansky, al momento non c’è un candidato chiaro e ovvio per la carica, ma si prevede che il nuovo Capo Esecutivo provenga dall’amministrazione governativa interna.

È molto probabile, ha aggiunto l’analista, che la continuità sarà il principale motore del nuovo Capo Esecutivo, con l’obiettivo di proseguire le politiche attuali, inclusa “la promozione del settore del gioco d’azzardo e dell’ospitalità” di Macao.

Seaport Research Partners ritiene che il prossimo Capo Esecutivo sarà “completamente vagliato e approvato dal governo cinese” e molto probabilmente avrà una solida esperienza nel governo di Macao e una comprensione dell’importanza del settore del gioco e dell’ospitalità per il benessere economico e lo sviluppo futuro della regione.

Tra i potenziali candidati citati ci sono l’attuale Segretario alla Giustizia e all’Amministrazione, André Cheong Weng Chon; l’attuale Segretario alla Sicurezza, Wong Sio Chak; e Sam Hou Fai, presidente della Corte d’Appello Finale, recentemente menzionato nei media locali.

Il periodo per la presentazione delle candidature si svolgerà dal 29 agosto al 12 settembre, con le elezioni previste per il 13 ottobre. Il nuovo Capo Esecutivo sarà ufficialmente insediato a dicembre.

