Macao: entrate di gioco a +100% nella terza settimana di maggio

Sanford C. Bernstein Ltd ha riferito che le entrate lorde di gioco a Macao sono aumentate del 100% per 100 milioni di MOP nella terza settimana di maggio.

La cifra segna un forte aumento dopo che la settimana precedente ha visto il GGR scendere a uno dei livelli più bassi raggiunti dalla riapertura dei confini con la Cina nell’ottobre 2020.

Tuttavia, gli analisti avvertono che le continue restrizioni e controlli nella Cina continentale potrebbero continuare a influenzare i ricavi a breve termine. C’è anche la questione della battaglia delle autorità cinesi contro il gioco d’azzardo transfrontaliero illegale. La Cina continentale continua ad essere l’unico paese ad avere una ‘bolla di viaggio’ in gran parte senza quarantena con Macao.

Secondo gli analisti di Bernstein, il GGR per il mese è di 2,8 miliardi di MOP (346 milioni di dollari USA) con un reddito lordo giornaliero di gioco da casinò di 127 milioni di MOP. La cifra è in calo dell’85% rispetto ai livelli pre-pandemia e del 62% su base annua. Il volume derivante dai clienti VIP è aumentato del 45% su base mensile, mentre le entrate relativi agli altri visitatori sono aumentate del 40%.

Secondo gli analisti, il GGR di maggio scenderà dell’85% rispetto ai livelli pre-pandemia e potrebbe essere ancora più basso se gli arrivi non aumenteranno durante il resto del mese. Le visite giornaliere medie nell’ultima settimana sono state circa 35.100, in calo del 6% rispetto alla settimana precedente. Macao ha registrato 606.841 arrivi di visitatori ad aprile, in aumento del 15,2% su base mensile ma in calo del 23,7% rispetto al 2021.

