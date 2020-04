Luca Esposito, Direttore Esecutivo della WLA, parla del cambiamento nel mondo delle lotterie durante la crisi dovuta al COVID-19

Di seguito, la dichiarazione di Luca Esposito, Direttore Esecutivo della WLA, che parla del cambiamento nel mondo delle lotterie ai tempi della crisi a seguito della diffusione del COVID-19.

“Con la diffusione del Coronavirus, abbiamo riscontrato un impatto crescente sul settore delle lotterie e delle scommesse. Ma mentre altri segmenti del settore, in particolare le scommesse sportive, hanno rilevato forti contrazioni nella crescita a causa della pandemia, l’iGaming ha avuto una notevole crescita. Anche se la maggior parte delle lotterie statali sono state costrette a ridurre le vendite al dettaglio fino a quando i contagi non diminuiranno, i membri della WLA attraverso le piattaforme iGaming hanno registrato un aumento del 10-30% delle vendite online dopo il blocco. Queste sono le prove che suggeriscono che le soluzioni di gioco online possono fornire un valido mezzo per mitigare la chiusura delle vendite della lotteria al dettaglio a seguito della crisi dovuta al COVID-19. Negli ultimi anni la trasformazione digitale è stata una priorità per molti altri settori, mentre i regolatori delle lotterie statali sono stati lenti a comprenderne i vantaggi. Questo periodo h rivelato i limiti di alcuni modelli di business man mano che i biglietti della lotteria fisica sono diventati sempre più introvabili. La necessità che le lotterie adottino soluzioni online e omni-channel, come dimostrato dalla crescita delle vendite di iGaming, è ora più evidente che mai, anche per non far colmare questo vuoto dalle lotterie illegali. Durante questo blocco, ci sono stati anche alcuni operatori senza scrupoli che hanno offerto scommesse agli scommettitori su nuovi casi COVID-19. In Ucraina, le frodi sulle scommesse non sono state ostacolate da questa situazione complicata poiché alla fine di marzo sono stati segnalati casi di cosiddetti giochi “fantasma”. Le partite “fantasma” sono partite di calcio che non si sono mai svolte ma sono simulate e supportate da dati fraudolenti che vengono venduti ai bookmaker che offrono ai loro scommettitori mercati di scommesse. Sfruttando la tecnologia online, i criminali cacciano i nostri giocatori e depredano quelli che soffrono di dipendenza da gioco, ma possiamo combattere queste organizzazioni criminali garantendo ai nostri giocatori l’accesso a prodotti di gioco sicuri e responsabili online. I fondi raccolti dalle lotterie statali vanno a sostenere le buone cause nelle rispettive comunità, quindi è fondamentale che tutti i membri della WLA possano continuare questo nobile servizio, anche in caso di blocco. Dato che le organizzazioni delle lotterie devono resistere a livelli di disturbo come quelli provocati da COVID-19 e continuare a soddisfare le aspettative dei clienti anche in caso di crisi, è essenziale che i loro team di vendita siano supportati dal marketing digitale con sistemi di gestione delle relazioni con i clienti efficaci ed efficienti, raccogliendo continuamente dati e analizzando i modelli di business al fine di migliorare continuamente i loro prodotti di gioco. Non dovrebbero mai riposare sugli allori. Attrarre nuovi giocatori è una cosa, ma mantenere la fedeltà dei clienti richiede una profonda comprensione delle loro esigenze e abitudini, nonché una buona dose di pianificazione lungimirante e una ferma dedizione agli obiettivi della propria azienda.

La pandemia da COVID-19 è un evento irripetibile, cose del genere che non si vedono da più di un secolo, dalla la pandemia di influenza spagnola che durò dal 1918 al 1920, devastando l’economia mondiale al termine della prima guerra mondiale. Possiamo solo sperare che i leader mondiali faranno tutto il possibile per mitigare gli impatti negativi e duraturi che la pandemia di COVID-19 avrà sull’economia attuale. La tecnologia si sta rivelando vitale per farci superare questa crisi, dal permetterci di lavorare e studiare da casa fino a consentirci di mappare il genoma SARS-CoV-2. Tuttavia, alla fine, la trasformazione digitale si sta dimostrando un cambiamento nella nostra cultura. In effetti, la maggior parte della trasformazione digitale sta nel cambiare il modo in cui pensiamo. La pandemia ci ha costretto a un profondo cambiamento nella visione del mondo in generale, sperando che sia un cambiamento in meglio.”

