Lotto: premiato il Lazio con vincite totali per oltre 40mila euro

Fortunato il Lazio nell’ultimo concorso del Lotto di giovedì, 21 novembre, che vede realizzate alcune vincite. La piu’ alta è per la capitale con 24.000 euro, grazie ad una quaterna sulla ruota di Napoli, i numeri fortunati sono 2- 7- 51- 61- 82.

Ancora su Roma viene premiato un fortunato giocatore con 5.540 euro con tre ambi ed un terno, si aggiungono anche due vincite da 5.500 euro per Latina.

Esulta anche la Sicilia con il premio piu’ alto dell’estrazione, 25.862 euro che vanno a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, grazie a tre terni Oro ed una quaterna Oro, mentre a Cinisi, in provincia di Palermo, si festeggiano i tre ambi ed un terno da oltre 10mila euro.

L’ultimo concorso del Lotto, ha distribuito premi per 3,7 mln di euro in tutta Italia, per un totale di 1,1 miliardi dall’inizio dell’anno.

