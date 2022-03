Lotto: premiata Gonzaga (MN) con 32mila euro grazie al Simbolotto

Un terno da 32.608 euro è la vincita piu’ alta dell’ultimo concorso del Lotto di sabato, 26 marzo 2022, realizzata a Gonzaga (MN). Il fortunato giocatore non ha indovinato i

Un terno da 32.608 euro è la vincita piu’ alta dell’ultimo concorso del Lotto di sabato, 26 marzo 2022, realizzata a Gonzaga (MN). Il fortunato giocatore non ha indovinato i numeri giocati ma ha centrato la combinazione vincente dei simboli del SIMBOLOTTO, l’opzione di gioco abbinata al Lotto che per il mese dimarzo in automatico è abbinato alla RUOTA DI FIRENZE.

Seguono i 32.250 euro che premiano Giugliano in Campania (NA) e i 22.500 euro di Reggio Calabria.

Sabato, nel complesso, sono state realizzare 172mila giocate vincenti, per un totale di 6,9 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a 243 mln.

Il 10&Lotto premia invece Roma con un ‘9’ da 60mila euro grazie ad un’estrazione in modalità ‘Lotto’ con i numeri 15- 28- 34- 49- 52- 57- 61- 65- 84- 85.

Seguono i 25mila euro finiti a Cosenza (CS) e due premi del valore di 20mila euro ciascuno che vanno a Rome e cremona (CR)

Nel concorso di sabato, il 10&Lotto ha regalato vincite per 22,5 mln di euro, cifra che sale a 892 mld dall’inizio dell’anno.

