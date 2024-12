Lotto: pioggia di vincite per la Campania

Nelle ultime due estrazioni del Lotto, quelle del 20 e 21 dicembre, la fortuna ha sorriso alla Campania con una serie di vincite significative.

Il premio più alto del concorso del 20 dicembre è stato realizzato a Nola, in provincia di Napoli, dove sono stati vinti 47.500 euro grazie a un terno e tre ambi giocati sulla ruota di Napoli. Sempre a Nola si registra un’altra vincita di 23.750 euro. San Giuliano in Campania, in provincia di Napoli, festeggia invece 17.750 euro con tre ambi e un terno, mentre Salerno si aggiudica 9.000 euro grazie a un terno secco sulla ruota partenopea.

Nell’estrazione del 21 dicembre, spicca la vincita di 25.000 euro ad Arzano, in provincia di Napoli, grazie a un ambo giocato sulla ruota di Roma.

Anche il Veneto è protagonista, con il premio più alto del concorso del 21 dicembre assegnato a Roncade, in provincia di Treviso: 62.500 euro vinti grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna giocati sulla ruota di Venezia. A San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia, arrivano altri 20.000 euro.

Il Lazio celebra vincite complessive per 26.000 euro ad Aprilia, in provincia di Latina, mentre a Roma si registrano 21.736 euro vinti.

In totale, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,6 milioni di euro, portando il totale dei premi assegnati dall’inizio del 2024 a 1,2 miliardi di euro.

PressGiochi