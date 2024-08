Lotto: per Cesenatico (FC) vincita per oltre 62mila euro

Il Lotto del 19 agosto premia un fortunato giocatore di Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, che esulta per 62.500 euro grazie alla combinazione dei numeri sulla ruota di Venezia. Seguono

Il Lotto del 19 agosto premia un fortunato giocatore di Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, che esulta per 62.500 euro grazie alla combinazione dei numeri sulla ruota di Venezia. Seguono due vincite messe a segno ad Oliena, in provincia di Nuoro, la piu’ importante con un terno da 22.500 euro a cui si aggiungono 9.750 euro, grazie a tre ambi ed un terno.

In questa estrazione premiatissima la Campania con una serie di vincite: ad Avellino si festeggano i 9.750 euro, ad Ascea, in provincia di Salerno, i 9.250 euro, entrambe realizzate con tre ambi ed un trno sulla ruota di Napoli. 9.000 euro invece sono destinati per Angri, ancora nel salernitano, mentre un ambo da 8.333 euro che premia Arzano, in provincia di Napoli, chiude il quadro delle vincite per la regione.

Nell’ultimo concorso il Lotto ha distribuito premi per oltre 5,5 mln di euro per un totale di 817 mln di euro dall’inizio dell’anno.

PressGiochi