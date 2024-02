Lotto: la provincia di Verona festeggia vincite per la cifra complessiva di 62.500

L’estrazione del Lotto di martedì, 13 febbraio, fa esultare la città di Pressana, in provincia di Verona, con cinque premi da 12.500 euro ciascuno, per il valore complessivo di 62.500

L’estrazione del Lotto di martedì, 13 febbraio, fa esultare la città di Pressana, in provincia di Verona, con cinque premi da 12.500 euro ciascuno, per il valore complessivo di 62.500 euro. I fortunati giocatori hanno realizzato le vincite giocando un ambo con i numeri 41- 43 sulla ruota di Firenze.

Roma si piazza al primo posto sul podio delle vincite piu’ importanti con ben 50.596 euro, vinti grazie a sei ambi, quattro terni ed una quaterna, e con il Lottopiu’, sulla ruota di Bari, seguono i 32.600 euro vinti a Baronissi, in provincia di Salerno, con la combinazione dei numeri giocati sulla ruota Nazionale, a cui si aggiunge un’altra vincita per la Campania, i 12.450 euro vinti aVilla Literno, in provincia di Caserta.

Tra i numeri ritardatari il 78 sulla ruota di Bari, assente da 188 estrazioni, il 27 sulla ruota di Palermo e l’89 su quella di Roma.

Nell’ ultimo concorso, il Lotto ha distribuito in Italia 8,2 mln di euro, cifra che sale a 153,6 mln dall’inizio dell’anno.

