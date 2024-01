Lotto: in Sicilia vincite per oltre 137mila euro

La vincita piu’ alta del Lotto di giovedì, 25 gennaio, fa esultare Termini Imerese, in provincia di Palermo con una super vincita da 124.500 euro realizzata con quattro terni ed

La vincita piu’ alta del Lotto di giovedì, 25 gennaio, fa esultare Termini Imerese, in provincia di Palermo con una super vincita da 124.500 euro realizzata con quattro terni ed una quaterna sulla ruota del capoluogo. I numeri fortunati 2- 3- 19- 67. Per la Sicilia si segnala un altro premio, a Carlentini, in provincia di Siracusa, sono stati vinti 12.900 euro.

Si festeggia anche a Cagliari premiata con due vincite, la piu’ alta da 45.000 euro grazie ad un terno secco, l’altro da 23.750 euro, realizzata grazie a tre ambi ed un terno, entrambe combinate sulla ruota Nazionale. Doppia vincita anche per Milano, con 32.608 euro e l’altra a Corsico (MI), da 11.875 euro.

Tra i numeri ritardatari il 78 sulla ruota di Bari, assente da 177 estrazioni, il 27 sulla ruota di Palermo e il 52 su quella di Bari.

Nell’ ultimo concorso, il Lotto ha distribuito in Italia 5,8 mln di euro, cifra che sale a 95,2 mln dall’inizio dell’anno.

PressGiochi