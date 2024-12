Lotto: in Campania vincite per oltre 46mila euro

L’estrazione del Lotto del 5 dicembre ha portato fortuna a Marcianise, in provincia di Caserta, che si aggiudica la vincita più alta della giornata: 23.809 euro grazie a una cinquina

L’estrazione del Lotto del 5 dicembre ha portato fortuna a Marcianise, in provincia di Caserta, che si aggiudica la vincita più alta della giornata: 23.809 euro grazie a una cinquina sulla ruota di Palermo. Anche Napoli festeggia, con una vincita di 22.500 euro ottenuta grazie a un terno secco giocato su tutte le ruote, confermando la fortuna della Campania.

Gioia anche a Segrate, in provincia di Milano, dove sono stati vinti 23.750 euro grazie a tre ambi e un terno sulla ruota di Milano.

Il Piemonte non è da meno, con due vincite significative: 9.500 euro a Settimo Torinese, in provincia di Torino, ottenuti con tre ambi e un terno, e altri 7.125 euro destinati a Marano Ticino, in provincia di Novara.

Complessivamente, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,4 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite dall’inizio dell’anno a 1,1 miliardi di euro.

PressGiochi