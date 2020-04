Londra. Nuova partnership tra Coolbet e Highlight Games

Lo specialista di video sullo sport di Londra, Highlight Games, ha rafforzato la sua rete di partnership dopo aver accettato di fornire i suoi prodotti ai canali online e mobile di Coolbet in tutti i suoi mercati. Secondo i termini dell’accordo, i prodotti NBA Last 60 e Soccerbet di Highlight Games saranno disponibili per i clienti online e mobili di Coolbet, con Soccerbet disponibile in inglese, italiano e turco. Nick Gardiner, Co-CEO, Highlight Games, ha dichiarato: “Highlight Games è felice di collaborare con Coolbet per offrire nuove opportunità di scommesse sportive ai suoi clienti online e mobili. La bellezza dei prodotti di Highlight Games è che consentono ai giocatori di provare il brivido delle scommesse sportive senza fare affidamento su partite ed eventi sportivi dal vivo. Con milioni di possibili risultati e centinaia di ore di riprese video in archivio, c’è sempre l’opportunità di scommettere su eventi esclusivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7”. Anders Karlsen, CEO di Coolbet, ha aggiunto: “Coolbet è entusiasta di offrire ai suoi canali online e mobili i prodotti esclusivi di Highlight Games. Gli sport virtuali combinano il brivido delle scommesse sportive con la nostalgia dei filmati d’archivio dei giochi più memorabili dello sport, e quale momento migliore per godersi questi prodotti? Non vediamo l’ora di collaborare con Highlight Games per offrire Soccerbet e NBA Last 60 ai nostri giocatori”.

