UK. Londra chiede una revisione della legge sul gioco dopo l’apertura di una nuova sala giochi

Il Consiglio di Brent, nel nord di Londra, ha esortato il governo britannico a modificare la legislazione sul gioco d’azzardo e a vietare la pubblicità relativa al gioco, dopo che il proprio comitato di pianificazione si è sentito costretto ad approvare una nuova sala giochi per adulti ad Harlesden. La zona è stata soprannominata dai media la “Las Vegas della Gran Bretagna” perché conta sette locali dedicati al gioco d’azzardo nel raggio di 600 metri.

Sebbene sia stato proprio il comitato di pianificazione del Consiglio di Brent ad approvare la nuova richiesta presentata da Silvertime Amusements per un locale di gioco, esso afferma di averlo fatto poiché riteneva che l’operatore del gioco avrebbe probabilmente vinto un eventuale ricorso contro un rifiuto. Ciò è dovuto al fatto che la richiesta era conforme alle linee guida locali e nazionali.

Il consiglio aveva respinto due richieste precedenti per lo stesso sito, sostenendo che nella zona fossero già presenti il numero massimo di attività di quel tipo. Tuttavia, la situazione è cambiata con la chiusura di un banco dei pegni.

Ora, i membri del Consiglio di Brent hanno scritto alla nuova segretaria alla cultura, Lisa Nandy, chiedendo al governo di considerare una riforma delle leggi nazionali. Vogliono che il governo conferisca ai consigli comunali più potere per respingere richieste che “minacciano il benessere e la sicurezza della comunità” e che tengano in considerazione i livelli di indebitamento delle famiglie al momento di valutare le richieste. Chiedono anche un divieto sulla pubblicità del gioco d’azzardo.

Ora Harlesden avrà sette locali dedicati al gioco d’azzardo, ma di tipi diversi: ci sono quattro bookmakers (due Ladbrokes, un William Hill e un Paddy Power), insieme a due centri di gioco per adulti gestiti da Silvertime Amusements, che gestirà anche il nuovo locale.

La vice leader del Consiglio di Brent, Mili Patel, ha dichiarato: “A pochi passi da Harlesden High Street c’è un rifugio per senzatetto, e Harlesden è un’area che affronta diverse sfide in termini economici, di salute pubblica e di sicurezza della comunità. È tempo di agire urgentemente per proteggere i nostri residenti più vulnerabili.”

I consiglieri del quartiere di Harlesden e Kensal Green, Matt Kelcher e Jumbo Chan, hanno affermato in una dichiarazione congiunta: “Le comunità che serviamo stanno vivendo in prima persona gli effetti dannosi della proliferazione incontrollata del gioco d’azzardo e dobbiamo essere messi in condizione di agire con decisione per proteggerle.”

