Lituania: Bruxelles approva le nuove norme in materia di gioco responsabile

Luce verde dalla Commissione europea alla regolamentazione notificata dalla Lituania in merito allo sviluppo del settore del gioco remoto, con una nuova legislazione che obbliga gli organizzatori di giochi a stabilire le proprie piattaforme a spese proprie. La nuova norma prevede che ogni dispositivo di gioco, comprese le apparecchiature per il gioco remoto e le piattaforme, dovrà conformarsi ai requisiti stabiliti e approvati dalla legge e dall’Autorità di Controllo. Inoltre, ogni dispositivo di gioco deve possedere un certificato emesso da organismi accreditati, attestante la conformità alle normative vigenti.

Il fenomeno del gioco problematico rappresenta un’addiction con conseguenze finanziarie e sociali significative, non solo per il giocatore dipendente, ma anche per le sue famiglie e la società in generale. Le persone che affrontano problemi legati al gioco possono trovarsi incapaci di controllare le proprie attività, rischiando di giocare ininterrottamente e di perdere somme considerevoli.

Per affrontare queste problematiche, il nuovo progetto legislativo della Lituania mira a rafforzare la protezione dei partecipanti al gioco, specialmente delle categorie più vulnerabili, dai rischi pubblicitari e dall’impegno irresponsabile nel gioco, oltre a controllare le spese eccessive. Tra le misure introdotte, ci sono requisiti specifici per un’organizzazione responsabile del gioco. Questi includono il monitoraggio del tempo di gioco, delle somme spese e di altri comportamenti indicativi di una partecipazione problematica.

Le aziende di gioco sono ora obbligate a stabilire piattaforme di gioco remoto che garantiscano l’identificazione centrale e la registrazione di tutti i giocatori, nonché la registrazione delle loro attività di gioco, delle scommesse e delle vincite. Per garantire l’accuratezza e l’affidabilità dei dati nei sistemi contabili di gioco remoto, sono stati stabiliti requisiti tecnici e di certificazione. L’integrazione dei dati del sistema informatico LAKIS con i servizi di gioco consentirà all’Autorità di Controllo del Gioco di monitorare e valutare la conformità degli operatori di gioco alle loro responsabilità di gioco responsabile e alle normative anti-riciclaggio.

Queste nuove disposizioni rappresentano un passo avanti significativo verso la creazione di un ambiente di gioco più sicuro e responsabile, mirando a mitigare gli effetti negativi del gioco problematico e a garantire una maggiore tutela per tutti i partecipanti.

