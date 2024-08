L’Indonesia utilizzerà l’intelligenza artificiale per combattere il gioco d’azzardo illegale online

Il Ministero della Comunicazione e dell’Informatica indonesiano (Kominfo) ha dichiarato di aver implementato un sistema di monitoraggio che utilizza l’intelligenza artificiale per rilevare siti web associati al gioco d’azzardo online. Teguh Arifiyadi, direttore del Controllo delle Applicazioni Informatiche presso il ministero, ha affermato che la tecnologia permetterà un monitoraggio più efficiente e azioni più rapide.

Arifiyadi ha spiegato che il sistema è progettato per adattarsi alle tendenze tecnologiche in evoluzione, rendendo più difficile per i siti di gioco d’azzardo eludere la rilevazione. Tuttavia, ha riconosciuto che la portata del gioco d’azzardo online rappresenta una sfida continua.

Il ministero sta anche collaborando con l’Autorità dei Servizi Finanziari, la Banca d’Indonesia e il Centro di Segnalazione e Analisi delle Transazioni Finanziarie per impedire l’uso di sistemi di pagamento e bancari per il gioco d’azzardo online. Budie Arie, ministro della comunicazione e dell’informatica indonesiano, ha inoltre annunciato piani per limitare l’accesso alle reti private virtuali gratuite per prevenire l’accesso al gioco d’azzardo online.

PressGiochi