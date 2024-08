Light&Wonder, continuano i balzi a doppia cifra

Per il 13° trimestre consecutivo Light & Wonder mostra una crescita dei ricavi consolidati, con il totale che ha raggiunto i 747,8 milioni di € nei tre mesi fino al

Per il 13° trimestre consecutivo Light & Wonder mostra una crescita dei ricavi consolidati, con il totale che ha raggiunto i 747,8 milioni di € nei tre mesi fino al 30 giugno. Ed è anche l’ottavo trimestre consecutivo di crescita a due cifre.

Questo aumento è in gran parte dovuto alla sua divisione gaming, che ha generato $ 539 milioni di ricavi, ovvero un +14,4% rispetto ai $ 471 milioni accumulati nello stesso trimestre dell’anno scorso.

Il successo è stato particolarmente evidente nel Nord America, dove il numero degli apparecchi installati ha registrato una crescita del 7%, arrivando a 32.566 unità in tutta la regione, con un fatturato medio giornaliero per unità di 50,41 dollari.

L’EBITDA rettificato per il gaming è stato di 272 milioni di dollari, in aumento del 16,7% rispetto ai 233 milioni di dollari generati nel secondo trimestre del 2023.

Inoltre, le sue attività di igaming e social gaming SciPlay hanno denotato rispettivamente un incremento dei ricavi del 5,7% e del 7,9%. Il segmento igaming ha generato ricavi per $74 milioni, mentre SciPlay, che è stata acquisita direttamente nell’ottobre dell’anno scorso, ha portato 205 milioni di $.

Il flusso di cassa netto dalle attività operative durante il secondo trimestre è stato di 141 milioni di $, che costituisce un enorme aumento rispetto ai 34 milioni di $ registrati nello stesso trimestre del 2023, sebbene vada osservato che quel periodo era stato influenzato da dai $39 milioni di costi relativi alla revisione strategica che ha portato alle cessioni di OpenBet e Scientific Games.

L’EBITDA rettificato consolidato ha raggiunto i 330 milioni di $ nel Q2, con un aumento del 17,4%. L’utile netto, nel frattempo, è schizzato a $82 milioni dai 5 milioni nello stesso periodo dell’anno scorso.

In definitiva, sebbene la crescita del fatturato non abbia raggiunto il 12,8% registrato nel primo trimestre, Light & Wonder ha comunque chiuso il primo semestre con cifre record. Il fatturato consolidato è stato di 1,6 miliardi di dollari, il totale più alto mai registrato dall’azienda nel primo semestre e in aumento del 14,3% rispetto agli 1,4 miliardi generati nel primo semestre del 2023.

Le vendite di apparecchi da gioco hanno raggiunto i 433 milioni di dollari, rispetto ai 331 milioni di dollari dello stesso periodo dell’anno scorso, con un +30,8% che ha compensato un calo di 4 milioni di dollari nei prodotti da tavolo, scesi a 101 milioni di dollari.

L’utile netto è stato di 164 milioni di dollari, ancora una volta un aumento significativo rispetto ai 32 milioni di dollari registrati nel primo semestre del 2023, mentre l’EBITDA rettificato consolidato è balzato da 529 milioni di dollari a 610 milioni di dollari.

Pressgiochi