L’European Lotteries presenta il rapporto annuale e conferma l’impatto sociale positivo delle lotterie

Il più recente Rapporto Annuale di EL evidenzia un anno che conferma l’importante impatto delle lotterie come entità responsabili, lungimiranti e innovative. Nel 2023, l’elezione di un nuovo Presidente e di un nuovo Comitato Esecutivo ha portato con sé una nuova strategia e progressi nel campo del gioco responsabile, della sostenibilità e dell’innovazione, riflettendo l’impegno dei membri di EL a creare un impatto sociale positivo a beneficio della società.

Con il nuovo Comitato Esecutivo è stato presentato il Piano Strategico EL per il periodo 2023-2025. La strategia si concentra su tre aree chiave, essenziali per il raggiungimento degli obiettivi strategici: impatto sociale positivo, comunicazioni efficaci e facilitazione dell’innovazione responsabile. Nel 2023, EL ha iniziato a mostrare le prime prove di come i suoi membri stiano modellando il panorama dei giochi di azzardo in Europa verso responsabilità, sostenibilità e inclusione. Contemporaneamente, nel 2023, EL e i suoi membri sono rimasti una comunità di attori di mercato affermati, come dimostrato dai successi e dalle storie di successo del 2023. Nel corso dell’anno, i membri di EL hanno contribuito con 22,2 miliardi di euro alla società.

“Guardando Avanti” – Congresso EL & Trade Show a Sebenico

La decima edizione del Congresso EL è stata un momento culminante del 2023, con un numero record di partecipanti, relatori di alto livello, Trade Show e spot pubblicitari premiati. Il Congresso è stato un’occasione per riconnettersi e guardare al futuro delle lotterie, sottolineando l’impegno continuo per l’innovazione e la crescita nel settore delle lotterie.

Responsabilità e Sostenibilità al Centro delle Attività di EL

Al cuore delle lotterie nazionali come membri di EL c’è un’eredità comune di giochi responsabili per il bene pubblico. Nel 2023, EL ha continuato i suoi sforzi per promuovere il gioco responsabile. Grazie al suo Programma di Supporto, entro la fine del 2023, tutti i membri di EL hanno ottenuto con successo la certificazione indipendente di Gioco Responsabile o un livello di impegno. Questo risultato è unico nel settore.

Le Linee Guida di Sostenibilità di EL, significativamente aggiornate nel 2023, hanno rafforzato l’impegno delle lotterie su temi più ampi. Entro la fine dell’anno, oltre il 40 percento dei membri di EL aveva firmato l’Iniziativa Ambientale volontaria di EL, beneficiando anche del nuovo Programma di Supporto introdotto.

La quarta classe europea del WILL – Women’s Initiative in Lottery Leadership – ha accolto un numero record di donne mentee partecipanti nel 2023 (11 in totale). Per la prima volta, quattro colleghi uomini si sono offerti come mentori. WILL è stata anche riconosciuta esternamente come finalista per il premio DEI 2023 dalla European Society of Association Executives.

Difendere e Promuovere gli Interessi dei Membri di EL

Nel 2023, EL ha partecipato attivamente ai dibattiti politici sia a livello sovranazionale che, su richiesta di un membro, a livello nazionale. L’Associazione ha continuato a difendere e promuovere il modello di lotteria sostenibile che promuove e difende con tanta importanza. Ad esempio, EL ha accolto con favore l’adozione da parte del Parlamento Europeo della sua risoluzione sulla “Protezione dei Consumatori nei Videogiochi Online,” ma ha chiesto che venga mantenuta una chiara separazione tra gioco d’azzardo e gaming. Inoltre, come parte degli sforzi strategici di advocacy, EL ha sviluppato una serie di documenti di posizione su temi chiave, quali la protezione dei consumatori e il gioco responsabile, la tassonomia, i videogiochi e il Web3 e l’integrità sportiva. EL ha continuato ad affrontare le sfide normative, come le restrizioni alla pubblicità del gioco d’azzardo, aggiornando la Risoluzione di Anversa nel 2023, e enfatizzando un approccio basato sul rischio alla regolamentazione del gioco d’azzardo.

Pensare al Futuro

Con la sua nuova strategia e la continua dedizione al gioco responsabile, alla sostenibilità e all’innovazione, EL è ben posizionata per guidare il settore delle lotterie verso un futuro responsabile e sostenibile. L’Associazione ha continuato a crescere nel 2023, come una comunità vibrante con una cultura unica e una missione profonda: a beneficio della società. Il lavoro continua nel 2024 per dimostrare ulteriormente l’importanza del modello di lotteria sostenibile. EL continuerà a lavorare sulla visibilità dell’impatto positivo dei suoi membri e a proteggere i giocatori con i più alti standard di gioco responsabile. EL continuerà anche a combattere le attività di gioco illegale.

Scarica il Rapporto Annuale qui: https://www.european-lotteries.org/news/el-annual-report-2023

PressGiochi