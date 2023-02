LeoVegas entrate per 99,5 milioni di euro nel primo trimestre con MGM

LeoVegas ha pubblicato i suoi ultimi risultati dalla borsa Nasdaq dopo l’integrazione nel portafoglio di MGM Resorts, riportando scambi positivi in Europa anche se alcuni mercati internazionali si sono rivelati difficili.

I ricavi totali a livello di gruppo nel trimestre sono aumentati dell’1% a 99,5 milioni di euro, anche se vari costi aziendali hanno fatto sì che l’EBITDA rettificato sia diminuito del 77% a 3,7 milioni di euro (11,6 milioni di euro), con un margine del 3,8% (11,8%).

La società ha spiegato che “i costi relativi alle transazioni e gli accantonamenti per i programmi di incentivazione” sono stati in gran parte responsabili del forte calo dell’EBITDA, per un totale di 1,6 milioni di euro, mentre le voci che incidono sulla comparabilità annuale includono una vendita di un database di clienti per 500.000 euro. Questi costi hanno portato LeoVegas a registrare una perdita EBIT di 2,5 milioni di euro (6,1 milioni di euro), mentre l’EBIT rettificato è stato negativo di 0,2 milioni di euro, in calo rispetto agli 8,5 milioni di euro dell’anno precedente, con un margine EBIT del -0,2%.

Nonostante questi costi, l’utile lordo per l’azienda fondata a Stoccolma è rimasto stabile, salendo marginalmente di poco meno dell’1% da 65,3 milioni di euro a 65,8 milioni di euro, corrispondente a un margine lordo del 66,2%, leggermente inferiore al margine dell’anno precedente del 66,5% .

Una ripartizione geografica ha visto LeoVegas ottenere risultati migliori nei suoi mercati nazionali dei paesi nordici, dove NGR è aumentato del 9% su base annua, mentre la Svezia in particolare “ha registrato un altro buon trimestre guidato da nuovi record per il marchio Expekt”.

Nel resto d’Europa, NGR è cresciuta del 4%. LeoVegas ha spiegato: “Il Regno Unito e la Spagna hanno registrato una crescita sana durante il periodo, mentre la Germania ha continuato a incidere negativamente sulle vendite della regione”.

Nello specifico dei costi, le spese di marketing hanno raggiunto i 34,7 milioni di euro (33,8 milioni di euro) – corrispondenti al 34,9% dei ricavi di gruppo – mentre i costi del personale in rapporto ai ricavi sono aumentati anno su anno al 17,7% (14,2%) e le altre spese sono state fino al 16,6% (10,8%).

Sebbene LeoVegas sia stata cancellata dalla borsa Nasdaq di Stoccolma a settembre dopo il completamento dell’acquisizione da parte di MGM, la società ha ancora obbligazioni sul mercato e ha quindi deciso di pubblicare i suoi risultati trimestrali.

