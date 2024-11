Legge di Bilancio. Tra gli emendamenti segnalati, la richiesta di non sopprimere l’Osservatorio sul gioco d’azzardo patologico

Arrivano in Commissione Bilancio della Camera gli emendamenti segnalati dai vari Gruppi politici alla legge di Bilancio. La Commissione questa settimana non proseguirà l’esame in sede referente della manovra, quindi

Arrivano in Commissione Bilancio della Camera gli emendamenti segnalati dai vari Gruppi politici alla legge di Bilancio. La Commissione questa settimana non proseguirà l’esame in sede referente della manovra, quindi si tornerà a lavorare al provvedimento dal prossimo lunedì.

Tra le proposte segnalate, per quanto riguarda gli articoli relativi ai giochi, si evidenzia la richiesta trasversale a molti gruppi politici di sopprimere l’articolo 66 che prevede l’abolizione dell’Osservatorio nazionale sul gioco d’azzardo patologico e del Fondo destinato a tale scopo per costituire un Osservatorio dedicato più genericamente alle dipendenze.

Tra i segnalati la richiesta degli onn. Quartini, Carmina, Dell’Olio, Di Lauro che chiedono di rifinanziare il Fondo per il gioco d’azzardo patologico: “Il fondo di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato per un importo pari a euro 50 milioni a decorrere dall’anno 2025. Conseguentemente, all’articolo 121,

comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l’anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026”.

Infine si segnala la proposta Pella e Mantovani relativa all’articolo 12 della legge che chiede “

A decorrere dall’anno 2025 il montepremi è fissato in una misura pari al 70 per cento del prezzo di vendita delle cartelle”.

PressGiochi